Lecce | Furto Decathlon, via con 10mila euro. Distrutta videosorveglianza

Furto nella notte al parco commerciale di Cavallino, in Salento. I ladri hanno preso di mira lo store Decathlon: sono entrati forzando una porta posteriore e si sono diretti nella zona dove si trova la cassaforte. Qui, con estrema precisione, hanno spaccato il muro, aprendo il forziere e prelevando i soldi contenuti. Il bottino si aggirerebbe sui 15mila euro. Quando sono arrivati i vigilantes allertati dall’allarme, dei malviventi non c’era più traccia, probabilmente fuggiti a piedi nella campagna circostante, dopo aver distrutto i sistemi di videosorveglianza interni, impossessandosi degli hard disk. Sull’accaduto indagano i Carabinieri Solo pochi giorni fa un furto analogo era stato commesso al Cinema The Space di Surbo, sempre nel Leccese.