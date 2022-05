Momenti di paura questo pomeriggio a Lecce in via 95esimo Reggimento Fanteria nel cuore commerciale della città dove il furgone di un corriere espresso ha preso fuoco. Il rogo si è velocemente propagato ad una vecchia Fiat 600 parcheggiata più avanti. Il conducente del furgone, quando ha notato le fiamme, ha accostato cercando di spegnerle con l’estintore in dotazione, mentre il fumo cominciava a uscire dal vano motore. L’incendio, però, si stava ormai propagando ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Il furgone e la Fiat 600 sono stati distrutti. Il calore e le fiamme, inoltre, hanno danneggiato anche i muri esterni e gli infissi di due immobili vicini al luogo dell’incendio, con i vetri delle finestre che sono andati in frantumi. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.