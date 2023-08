Lecce: fuochi d’artificio per omaggiare defunto, due denunce

Due leccesi di 29 e 32 anni sono stati denunciati a piede libero, in concorso tra loro, per avere utilizzato fuochi artificiali in strada per omaggiare un defunto dopo il suo funerale. I fatti risalgono allo scorso 17 agosto quando sono stati esplosi giochi pirotecnici in via Petraglione, alle spalle della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dopo un funerale. Gli investigatori della squadra mobile, dopo avere analizzato le immagini di video sorveglianza e sentito alcuni testimoni, hanno identificato i responsabili denunciandoli.

