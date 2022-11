Seduta d’allenamento nella mattinata di mercoledì 2 novembre al Via del Mare per il Lecce, che proseguire la preparazione in vista della gara di venerdì sera a Udine. Bistrovic è tornato ad allenarsi regolarmente. Pongracic differenziato, personalizzato per Dermaku e Tuia. Pezzella, che si è allenato regolarmente, si è sottoposto a radiografia nello Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una frattura alla falange basale del quarto dito della mano destra. Nella mattinata di giovedì 3 novembre, in programma la rifinitura sempre al Via del Mare. (Foto Emmanuele Mastrodonato)

