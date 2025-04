Lecce, l’ex Benussi: “Squadra viva con l’idea di Giampaolo”

Francesco Benussi, ex portiere del Lecce, nel corso di Ora Lecce in onda su Antenna Sud ha parlato del momento dei giallorossi: “Sicuramente fa parte di una stagione questo momento di difficoltà, però bisogna stare attenti. E’ successo anche al Frosinone lo scorso anno, in passato a Benevento e Venezia: nei momenti cruciali della stagione, questi periodi possono toglierti tanta energia, autostima e dall’onda negativa è difficile rialzarsi. La sensazione, però, è quella di un Lecce vivo, che mantiene la struttura di squadra. E poi Giampaolo ha dato un’idea chiara alla squadra, si gioca dal basso e in Italia per le piccole non è sempre facile imporsi. Ma la strategia del mister è giusta, mettersi tutti dietro non serve a salvarsi se non hai calciatori di un certo calibro. Bisogna imparare a tenere la palla, per colpire al momento giusto. Anche con la Roma si è visto qualche pericolo dalle parti del portiere avversario”.

Sulla sfida con il Venezia, che vivrà da doppio ex, Benussi poi aggiunge: “La classifica dice che per il Venezia può essere un’ultima spiaggia, ma ci sono ancora tanti scontri diretti. Il Lecce gioca in casa, ha qualche punto di vantaggio su Empoli e Venezia stesso, potrebbe anche giocare per due risultati su tre. Ma dopo sette partite in cui non vinci, c’è bisogno che tutto l’ambiente voglia i tre punti. Poi se sarà difficile farlo, sarà comunque fondamentale prendere almeno un punticino”.

