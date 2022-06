Lecce- Sarebbero arrivati questa mattina intorno alle ore 10.00 presso la sede del Tribunale, gli agenti della guardia di Finanza. Sarebbero andati direttamente al terzo piano per portare avanti delle perquisizioni scaturite dall’indagine di Potenza. Sarebbero 9 gli indagati con l’accusa di concussione: un magistrato, avvocati, commercialisti e amministratori. Il nodo centrale delle indagini sarebbe molto delicato: il giudice assegnatario di una procedura di controllo giudiziario di un azienda avrebbe fatto pressione per la nomina di un avvocato come coadiuvante della procedura stessa. Nomina poi divisa con il compagno del giudice stesso. Tra gli indagati inoltre ci sarebbero nomi di noti commercialisti vicini ad altri avvocati e di professori universitari impegnati nello stesso tempo in attività forense.