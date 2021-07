Lecce | Festa in villa privata: arriva la Polizia

Un centinaio di ragazzi che ballavano senza mascherina in una festa privata in una villa a Lecce sono stati sorpresi dalla polizia che è stata chiamata dai vicini per la musica ad alto volume a tarda sera. Il padrone di casa è stato sanzionato con 400 euro. Dopo avere raccolto numerose chiamate di protesta dal vicinato, personale delle volanti ha raggiunto la villa dove all’ingresso c’erano alcuni giovani che controllavano una lista di nominativi, mentre dall’interno era in corso una festa con musica ad alto volume diffusa da un DJ e un centinaio di ragazzi che ballava , senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza previste anche all’aperto. Gli agenti hanno accertato che la villa , inizialmente destinata ad un evento pubblicizzato su facebook e poi annullato, era stata affittata dal proprietario per una festa di compleanno. Al proprietario è stata contestata la violazione delle norme sul distanziamento anti covid, mentre sono in corso gli accertamenti per verificare il pagamento dei diritti Siae.