Lecce | Festa di laurea a tutto volume, intervengono Polizia e Vigili del Fuoco

Musica a tutto volume sul terrazzo di casa per la festa di laurea del figlio, i vicini esasperati chiamano il 113 ma i proprietari si rifiutano di aprire la porta e così intervengono i vigili del fuoco. Nei guai un professionista di Lecce. L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte in via Galateo. La sfida tra i presenti nell’appartamento e le forze dell’ordine, si è conclusa con l’intervento dei Vigili del Fuoco, sopraggiunti con una scala, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica. In tutto sono stati 24 i partecipanti identificati oltre ai proprietari dell’immobile. L’accusa nei loro confronti è disturbo alla quiete pubblica.