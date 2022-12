Lecce: Festa a sorpresa per il direttore Corvino

Condividi su...

Pantaleo Corvino compie 73 anni. Molti dei quali trascorsi sui campi di calcio per scovare talenti, soprattutto per il suo Lecce che nella mattinata di lunedì 12 dicembre gli ha preparato una festa a sorpresa. “Grazie a tutti, in particolar modo al presidente che mi sopporta. Spero possa sopportarmi per tanti altri anni”, ha detto lo stesso Corvino prima si brindare e tagliare la torta.