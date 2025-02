Lecce, fermento per lo scontro salvezza a Monza: sold out il settore ospite

La febbre tra i tifosi leccesi sale in vista dell’importante scontro salvezza che il Lecce affronterà a Monza nel prossimo turno di campionato di Serie A. Un match che potrebbe decidere la stagione, tanto che in poche ore sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per il settore ospite, una grande dimostrazione di vicinanza alla squadra giallorossa.

