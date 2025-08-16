Lecce-Fasano, amichevole mercoledì 20 agosto al ‘Via del Mare’

Amichevole a tinte pugliesi quella prevista mercoledì 20 agosto allo Stadio ‘Via del Mare’ di Lecce. Alle 17.30, infatti, i salentini ospiteranno il Fasano, che ha contestualmente annullato l’impegno casalingo previsto inizialmente per lo stesso pomeriggio contro il Novoli. L’allenamento congiunto, come reso noto da entrambi i club, si terrà a porte chiuse.
