Lecce, Falcone: “Questa società merita rispetto. Lucca? Scena da bambini”

Al termine del match perso per 1-0 contro l’Udinese, anche il portiere del Lecce Wladimiro Falcone è intervenuto in sala stampa per commentare l’esito del match: “Oggi è venuto a mancare il rispetto per questa società. Anche mister Runjaic sapeva non fosse rigore, è stata una roba vergognosa. Giornata dopo giornata noi ci giochiamo la vita, e vederci togliere questi punti vitali fa male. Vederci sfuggire una partita per un episodio del genere ci ferisce. Poi si può vincere e si può perdere, ma non così. Quella di Lucca è stata una scenetta da bambini, ho visto compagni di squadra andaegli addosso. Un teatrino che non si vede neanche alla scuola calcio. L’episodio del rigore non è colpa dell’arbitro, ma del VAR, ma non ho compreso il suo atteggiamento di sfida in altre decisioni. Se hai fischiato quel rigore, allora fischia anche quello su Coulibaly. Oggi è stato irrispettoso nei nostri confronti. Questa era una partita dove dovevamo fare punti. Avremmo preferito un arbitro più esperto. Stando alla partita, nel primo tempo sicuramente non siamo stati noi, ci è mancato qualcosa. Nel secondo ci è mancato credo solo l’ultimo passaggio. Il nostro è un gruppo giovane e inesperto, ci sta che qualche ragazzo accusi un po’ più il colpo. Da lunedì avremo però già archiviato questa partita. Penseremo solo alla Fiorentina tenendo alto l’umore. Abbiamo un buon gap con le altre, ma il discorso salvezza ètutt’altro che chiuso. C’è ancora tanto da battagliare”.

