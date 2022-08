LECCE – Si era reso protagonista di un episodio diventato virale sui social, quando al volante della sua Jeep Compass era salito su Piazza Mazzini sfrecciando e sgommando fra i presenti. Grazie alle segnalazioni giunte dai presenti alle forze dell’ordine è stato rintracciato e la polizia locale gli ha ritirato la patente di guida ed elevante diverse sanzioni. Dopo 24 ore, nella serata di sabato alle 22, i carabinieri di Cavallino lo hanno arrestato per il reato di stalking nei confronti della ex, nell’ambito di un’indagine già aperta da un paio d’anni. Dopo poco l’uomo, un 47enne di Lequile, ha violato la misura cautelare uscendo di casa e ripetendo il copione dell’altra notte, salendo su piazza Mazzini e seminando il panico fra i presenti. Nel frattempo sono giunti i poliziotti delle volanti che si sono messi sulle sue tracce dando vita ad uno spericolato inseguimento. L’uomo avrebbe anche percorso alcune stradine del centro storico contromano. Una folle corsa durata 10 minuti e terminata ei pressi della Questura, in via Otranto. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Lecce “Borgo San Nicola”, arrestato con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.