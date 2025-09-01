1 Settembre 2025

Lecce, Estate intensa per le fasce deboli: a Palazzo Carafa la commissione fa il punto

Maria Teresa Carrozzo 1 Settembre 2025
centered image

Un’estate all’insegna dell’attenzione al sociale e alla tutela delle fasce più fragili della città. È questo il bilancio tracciato nel corso della commissione che si è riunita a Palazzo Carafa

Giorgio Caroli

Coordinatore Protezione Civile Lecce

Tonia Erriquez

Pres Commissione welfare

 

 

