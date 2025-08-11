Lecce, Esposito al Melbourne Victory in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Sebastian Esposito torna in patria. Con una nota ufficiale, infatti, il Lecce ha annunciato il passaggio del difensore australiano al Melbourne Victory FC. Un’operazione basata sulla formula del prestito oneroso con diritto di opzione e controopzione in favore dei giallorossi. Esposito era approdato in Puglia nel 2023, proveniente dal Melbourne City.
