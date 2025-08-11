11 Agosto 2025

Lecce, Esposito al Melbourne Victory in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Lorenzo Ruggieri 11 Agosto 2025
Sebastian Esposito torna in patria. Con una nota ufficiale, infatti, il Lecce ha annunciato il passaggio del difensore australiano al Melbourne Victory FC. Un’operazione basata sulla formula del prestito oneroso con diritto di opzione e controopzione in favore dei giallorossi. Esposito era approdato in Puglia nel 2023, proveniente dal Melbourne City.

