Lecce, erba troppo alta. Rischio incendi in aree residenziali

I parchi urbani che sembrano terreni incolti e abbandonati, aree giochi attrezzate nel verde dove raggiungere i giochi per i bimbi è impresa ardua. E poi la situazione più nota, Borgo Agave dove i residenti, da vent’anni, devono fare i conti oltre che com i cantieri infiniti anche con l’erba alta quasi mezzo metro. E il rischio incendi è dietro l’angolo. L’Amministratore della Lupiae Servizi Dino Pagliaro spiega che l’impegno per la sistemazione delle strade per il Giro d’Italia ha rallentato notevolmente il lavoro sulla manutenzione del verde di una città che ha un’estensione notevole rispetto al numero dei lavoratori. Ma soprattutto che Borgo Agave ha dei terreni che la proprietà non ha mai ceduto al comune e che quindi dall’Ufficio Ambiente sono giunte direttive che impongono l’intervento di sfalcio solo sui marciapiedi. In Commissione Controllo, dove è presente il dirigente di settore Francesco Magnolo, il dibattito si fa acceso e punta sul numero di cittadini cui non viene neanche risposto dopo l’imvio di segnalazioni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author