Lecce | Entra nel suo negozio arrampicandosi a tubo ma cade, ferita

Rimane accidentalmente fuori dal suo negozio e per rientravi pensa di farlo dalla porta sul retro: si arrampica ad un tubo di scolo dell’acqua, ma cade e finisce in ospedale. E’ accaduto a Lecce, in via Brunetti. La commerciante, una ragazza di 31 anni, è precipitata da un’altezza di circa 5 metri. Soccorsa dai sanitari del 118 è ora ricoverata in ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi.