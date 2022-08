Per la gara Lecce-Empoli, in programma alle 20.45 di domenica 28 agosto al Via del Mare, risultano venduti tutti i biglietti disponibili sul circuto Vivaticket. “Tenuto conto delle numerose richieste pervenute – si legge in una nota del club giallorosso -, saranno messi in vendita, nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti dall’autorità competente, gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (posti a ridotta visibilità). Così come previsto dal Regolamento d’uso dello stadio comunale Ettore Giardiniero, per inderogabili ragioni di sicurezza, i possessori di tali biglietti dovranno assolutamente utilizzare il posto loro assegnato riportato sul tagliando”

“I biglietti saranno messi in vendita a partire dalle ore 12.00 di sabato 27 agosto sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati) – prosegue la nota del Lecce -. Si invitano tutti i sostenitori ad avvalersi unicamente dei circuiti di vendita ufficiali abilitati (circuito Vivaticket) e a non utilizzare altre piattaforme non riconosciute (cd _secondary ticketing_). In occasione della gara, l’apertura al pubblico dello stadio è prevista alle ore 18.30”. (Foto Us Lecce)