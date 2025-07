Lecce-Emirati Arabi Uniti 1-3: Camarda non basta, giallorossi ko in amichevole

È terminato 3-1 in favore degli Emirati Arabi Uniti il terzo test amichevole disputato dal Lecce. In Austria i giallorossi non hanno certo brillato, passando subito in svantaggio nel parziale dopo il calcio di rigore di Alghassani, messo a segno dopo appena due minuti di partita. Un quarto d’ora più tardi il raddoppio di Caio, con il Lecce che accorcia le distanze solo al 21′ con Camarda, anche in questo caso su penalty. Alla mezz’ora il baby talento di proprietà del Milan trova la rete del pareggio, ma viene annullata per fallo in attacco. Nella ripresa la formazione degli Emirati Arabi uniti sfiora a più riprese il 3-1, trovandolo non prima del 87′, con Bruno De Oliveira, su erroraccio difensivo del subentrato Perez, alla prima apparizione in giallorosso.

Un test amichevole che di spunti ne ha regalato guà dalla scelta della formazione iniziale: Di Francesco tra i pali ha optato per Frutchl titolare, con Falcone subentrato a gara in corso. L’impressione però è che questa staffetta non durerà ancora a lungo: uno dei due portieri potrebbe salutare entro la fine di questa sessione di calciomercato, sebbene l’operazione Israel abbia allontanato Falcone dall’unica squadra apparentemente interessata in Serie A, ossia il Torino. Entrambi vantano estimatori all’estero, ma anche per questo ci sarà da attendere. Se partirà il portiere romano, sarà l’estremo difensore tedesco a raccoglierne l’eredità. In caso contrario, con la permanenza dell’ex Samp in Salento, sarà Fruchtl a guardarsi intorno, non troppo entusiasta davanti all’idea di giocare un altro campionato da secondo dopo le zero presenze dell’ultima Serie A.

Tornando all’amichevole, in assenza di Gallo (ancora in differenziato) la fascia di capitano è scivolata sul braccio di Kialonda Gaspar (in campo per 90 minuti), affiancato da Tiago Gabriel dopo l’addio di Baschirotto, mentre sulla fasce dall’inizio si sono visti due volti nuovi: quello di Kouassi a destra e quello del debuttante Ndaba sul versante opposto. In mediana spazio a Pierret in cabina di regia, coadiuvato da Coulibaly e Berisha. In attacco Camarda dall’inizio e Krstovic a gara in corso, a differenza di quanto visto invece contro lo Spezia. Morente e Pierotti a completamento del tridente, con lo spagnolo impegnato per la prima volta in un test amichevole nel corso di questa fase pre-stagionale. Nella ripresa c’è però stato spazio un po’ per tutti.

