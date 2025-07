Lecce, Elia Fracella, laurea a soli 21 anni: il giovane talento che unisce Disney e musica classica

LECCE – A soli 21 anni, Elia Fracella si è laureato in Composizione al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, posizionandosi tra i più giovani musicisti italiani a raggiungere questo importante traguardo accademico. Un risultato che, sebbene non ufficialmente certificato a livello nazionale, lo colloca tra le eccellenze emergenti nel panorama della musica colta.

Il lavoro di tesi con cui ha concluso il percorso di studi rappresenta un omaggio raffinato alla musica Disney, analizzando in particolare l’influenza dei grandi compositori classici sulle prime colonne sonore dei film animati. Fracella ha scelto come caso di studio Biancaneve e i sette nani, primo lungometraggio d’animazione in Technicolor con colonna sonora sincronizzata, per dimostrare come la tradizione sinfonica europea abbia plasmato lo stile musicale disneyano, rendendolo profondamente evocativo e narrativo.

A suggellare la sua laurea, il giovane compositore ha diretto un brano originale ispirato all’universo Disney, eseguito da un ensemble orchestrale formato per l’occasione. L’evento è stato arricchito dalla proiezione di scene tratte dal film Disney, in un’esperienza multisensoriale che ha unito musica e immagine.

Il talento e l’approccio multidisciplinare di Elia Fracella riflettono una nuova generazione di compositori, capaci di dialogare con la tradizione senza rinunciare all’innovazione, portando nuova linfa al linguaggio musicale contemporaneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author