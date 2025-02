Lecce, ecco l’Università a luci spente

In una Lecce illuminata quasi a giorno è quasi difficile accorgersi delle luci spente in tre degli edifici di Unisalento: Codacci Pisanelli, il rettorato, lo Sperimentale Tabacchi. Ma l’Ateneo salentino ha voluto ugualmente aderire all’iniziativa M’illumino di meno, e ha tenuto simbolicamente spente le luci martedì sera dalle 19 alle 21

per dare un segnale simbolico all’importanza del risparmio energetico. “M’illumino di meno” è stata ideata nel 2005 da Radio 2 con la trasmissione Caterpillar che a suo modo ha anticipato l’attività legislativa che ha poi istituito con la legge numero 34 del 2022 La giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Sostenibilità e risparmio delle risorse sono infatti la chiave per preservare il mondo che ci gira intorno e che da troppo tempo dà segnali inconfondibili su quanto stia diventando fragile e su quanto molte preziose risorse siano tutt’altro che inesauribili. Poche semplici regole, quelle suggerite per sensibilizzare tutti nella giornata di M’illumino di meno, con la speranza naturalmente che alcune possano trasformarsi in sane abitudini più o meno quotidiane: Soegni e fai spegnere le luci; prepara una cena con ricette svuota frigo e alimenti a basso impatto ambientale; usa mezzi pubblici oppure cammina o pedala; sensibilizza tutti quelli che conosci; pianta alberi, in alternativa fiori; organizza una serata di osservazione astronomica; sbrina il frigo; abbassa il riscaldamento. Gli edifici dell’università leccesi sono rimasti spenti come da programma ma sarebbe complicato immaginare un’intera città completamente al buio, non fosse altro che per problemi di sicurezza

