Lecce, ecco il treno in ricordo delle foibe

Oltre 80 anni sono passati da quel settembre del 1943 quando, mentre tutti speravano fosse arrivato finalmente il tempo della pace, per gli italiani del nord est iniziò l’inferno. È rimasta approssimativa – tra i 6mila e i 9mila- la stima di donne (in genere prima violentate e seviziate), bambini, vecchi, uomini, contadini, carabinieri, preti buttati nelle foibe, quasi sempre ancora vivi, spesso dopo essere stati legati uno all’altro a ridosso delle cavità carsiche e con i partigiani che sparavano col fucile solo contro uno di loro che si trascinava giù tutti gli altri. Per ricordare quella tragedia, per decenni letteralmente cancellata dai libri di storia, con i 300mila esuli costretti a lasciare la propria terra cacciati e perseguitati dagli slavi, arriva anche a Lecce il treno del ricordo. Si commiove il sindaco Adriana Poli Bortone, che vede riconosciuta una delle battaglie culturali e politiche per cui lei come altri hanno lottato per anni. Parla di tirannia comunista che si è macchiata di crimini orribili l’assessore regionale alla cultura Viviana Matrangola. Mentre il ministro Luca Ciriani ricorda l’accoglienza che molti esuli trovarono in queste terre a Lecce, quando altro “per ignavia” sottolinea Ciriani, venivano scacciati. Ma esistono libri di storia che ancora cancellano quelle pagine?

