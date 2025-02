Lecce, ecco il nuovo regolamento edilizio

Regolamento edilizio pronto ai blocchi di partenza con l’obiettivo- annuncia l’assessore all’Urbanistica del comune di Lecce, Gianpaolo Scorrano – di rilanciare il settore in città con tutte le immaginabili ricadute positive. Tra le modifiche apportate grazie anche alla collaborazione degli ordini professionali l’inserimento della specificazione della definizione di superficie fondiaria, includendo nel computo del lotto di intervento anche l’eventuale fascia di rispetto stradale; la possibilità di realizzazione del cosiddetto bagno “cieco“ (provvisto ovviamente di aerazione meccanica) in caso di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione; l’aumento della superficie massima autorizzabile per la realizzazione di cantine sino a 12 mq; la possibilità di realizzare volumi tecnici negli edifici condominiali; l’eliminazione dell’obbligo di costruzione delle sale condominiali in favore della realizzazione di depositi;

la regolamentazione delle piscine/vasche sui tetti (cosiddetti roof garden) per la realizzazione di solarium ed aree relax;

l’estensione della superficie massima consentita (dal 25% al 33%) per la realizzazione dei soppalchi; l’introduzione di articoli specifici riguardanti la realizzazione di strutture ombreggianti per parcheggi e pergotende. “L’auspicio – il commento dell’assessore Scorrano – è il rilancio di un settore che, dopo i vari bonus statali, rischia una inesorabile parabola discendente con tutte le conseguenze del caso a livello economico e lavorativo”

