Lecce | Ecco il calendario dei vaccini over 80

E’ stato reso noto dall’Asl di Lecce il calendario della vaccinazione anti Covid per cittadini con età uguale o superiore a 80 anni residenti del Distretto Socio Sanitario di Lecce.

Le sedute programmate si terreno tra il 7 e il 12 aprile nella Caserma Zappalà di Lecce, nel Museo Castromediano di Lecce e nella Casina Vernazza a Cavallino. Si precisa che il calendario della vaccinazione riguarda i cittadini over 80 che non hanno ancora prenotato la prima dose del vaccino. Rimangono quindi invariati gli appuntamenti già fissati.

Coloro che hanno manifestato interesse per la vaccinazione domiciliare ma sono nelle condizioni di essere accompagnati nel centro vaccinale possono accedere alla vaccinazione come stabilito dal calendario allegato in base al Comune di residenza e all’iniziale del cognome.