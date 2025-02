Lecce, ecco i prodotti di Campagna amica

C’è la fila allo stand delle uova, che a comprarle dai grandi centri commerciali bisogna prima studiarsi tutto il manuale di codici e loro significati. E nonostante questo assicurarsi che qualcuno, di tanto in tanto, i controlli poi li faccia. Ma complice la bella giornata il mercato domenicale di piazza Ariosto a Lecce è pieno di gente. Quasi nessuno sembra essere lì solo per curiosare. Tutti comprano. Si chiama Campagna amica, ed è l’iniziativa targata Coldiretti che da anni ormai porta nelle piazze delle città di tutta Italia le aziende agricole del territorio. Tra gli stand i colori della terra e una lezione veloce sulla stagionalità dei suoi prodotti. Dal produttore al consumatore: niente lunghi viaggi e celle frigorifere, niente confezioni di plastica, niente pubblicità, nessun passaggio intermedio. Prezzi naturalmente competitivi. E la garanzia della qualità delle nostre aziende: Leverano, Copertino, Monteroni, Frigole, Martano. Ci sono i pomodori, limoni, arance, cicorie e le cicorielle salentine, i broccoli, le zucchine, i finocchi. Ma c’è anche il pane caldo e i pizzi di questa terra. E poi funghi da far venire l’acquolina in bocca. E accanto all’olio scopri che qui a casa tua qualcuno produce anche il miele e la propoli e prodotti per il raffreddore. E poi ci sono i fiori freschi anche se manca un rivenditore diretto di latte fresco. Complicato con le normative vigenti. Ma chissà che qualcuno una soluzione la trovi. E poi vedi che fila, la domenica

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author