Lecce, ecco Di Francesco: “Felice di essere tornato nel posto giusto al momento giusto”

A Lecce è il “Di Francesco Day”, la giornata dedicata al nuovo tecnico dei giallorossi, tornato in Salento 14 anni dopo quella prima esperienza in Serie A al Via del Mare, ed individuato dall’area tecnica come l’erede ideale dell’ormai ex Marco Giampaolo. Di Francesco è stato presentato in conferenza stampa, ma il primo a prendere parola è stato il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.

PANTALEO CORVINO: “DI FRANCESCO È L’ALLENATORE GIUSTO”

Oggi presentiamo il nuovo allenatore del Lecce. Non voglio dilungarmi troppo con i convenevoli, è un tecnico che non ha certamente bisogno di presentazioni. Posso solo giustificare la scelta, fortemente voluta in quanto convinti di aver individuato un allenatore che ha tutte le carte in regola per fare bene qui. Voglia, stimoli, entusiasmo: è un grande professionista, vuole riscattarsi. Lo aiuteremo in tal senso, sono certo che non mancherà sintonia. La storia l’abbiamo già scritta con la terza salvezza consecutiva, ma vogliamo continuare questa favola. Vogliamo provare a farlo con le solite ambizioni e la consueta onestà, sempre contando su realismo, coerenza e lealtà. Anche quest’anno partiremo da ultimi in classifica e la missione salvezza sarà ancora più difficile degli altri anni. Che mercato sarà? Terremo conto di ciò che è stato fatto quest’anno. Falcone, Baschirotto, Krstovic e Ramadani potrebbero decidere di fare un passo oltre il Lecce, e noi non possiamo certamente andare contro la loro volontà. Possiamo sostituirli, certo. Ma solo quando e se andranno via. C’è chi però ha tutte le motivazioni di restare e di proseguire il proprio percorso a Lecce, e noi dobbiamo tener conto anche di queste risorse. Chi ha voglia di dimostrare merita una chance. Kaba prima di infortunarsi si stava facendo apprezzare e non poco. Quel problema lo ha condizionato molto, ma ha comunque dato il suo contributo ed assieme agli altri centrocampisti può darci una grossa mano. Fruchtl? Per noi è un titolare. Noi ci auguriamo che Falcone reti, ma in caso contrario potremmo contare su di lui. Camarda? Abbiamo sempre pensato che la qualità non ha età. È un ragazzo che ha grande potenziale, siamo convinti di aver fatto una scelta giusta. Per il momento abbiamo preso lui e Kouassi, un terzino con caratteristiche diverse rispetto ai già presenti in rosa.

EUSEBIO DI FRANCESCO: “FIERO DI QUESTA OPPORTUNITÀ”

Sono fiero di questa opportunità, sono certo di essere al posto giusto al momento giusto. Qui sono tornato spesso da turista, ho mantenuto tante amicizie. Quell’esonero è stato frutto del destino, ma c’è chi mi ha suggerito di accettare immediatamente questa nuova chiamata, ossia Massimo Neri. 14 anni fa va specificato che la situazione era ben diversa rispetto a quella attuale, non c’era di sicuro questa società. Il passato è un ricco contenitore di esperienza. Risposerò il 4-3-3, a differenza dello scorso anno quando mi sono adattato alle caratteristiche dei calciatori del Venezia. Il direttore Corvino sa bene cosa cerco in sede di mercato, per attuare un certo tipo di gioco servono determinate caratteristiche e determinati giocatori. Abbiamo ad esempio terzini ben predisposti alla fase offensiva, come Gallo e Veiga, nella costruzione delle coppie proveremo a compensare. Krstovic? Ha dimostrato di essere un ottimo attaccante, mi ha colpito, così come mi hanno colpito diversi giovani interessanti. Poi ci sono giocatori che rispetto a due stagioni fa hanno perso smalto, come Banda, ma ci si può lavorare, possono ritrovare fiducia. Per quanto riguarda le ali, è importante che abbiano fiducia nell’uno contro uno. A centrocampo invece vedo in Pierret un buon regista. In quel ruolo voglio qualcuno che sia capace di dialogare, con ptoprietà fisiche notevoli. La nostra forza comunque deve essere l’equilibrio, sia in campo che fuori. Sono reduce da due stagioni sfortunate, l’anno scorso soprattutto il Venezia non credo meritasse la retrocessione. Voglio portare avanti il mio pensiero di calcio, difendere e attaccare in egual modo, con intensità e qualità. La costruzione dal basso? Mi arrabbio quando viene interpretata negativamente, è un esercizio che ti permette di fare gol. Non serve solo per far vedere che sai palleggiare, la costruzione di una squadra la determina spesso l’avversario. Se tutti gli allenatori la pensassero alla stessa maniera sarebbe una noia mortale, è giusto che io porti qui a Lecce ciò che sento. Venire a giocare qui da avversario non è semplice, ve lo posso garantire. È stato già reso noto il mio staff tecnico, con Del Rosso e Pinzi tra gli altri. Purtroppo nello staff medico non ci sarà Graziano Fiorita, ma sono certo che ci guiderà dall’alto. Venire a giocare a Lecce da avversario non è facile, ve lo posso garantire.

STICCHI DAMIANI: “VOGLIAMO APRIRE UN CICLO CON DI FRANCESCO”

Voglio augurare un grande in bocca al lupo a mister Di Francesco ed al suo staff. Siamo perfettamente consapevoli di questa scelta, partita dall’area tecnica e condivisa dalla società. Questa area tecnica ha regalato solo successi in sei anni, anche se ci sono stati avvicendamenti troppo frequenti con gli allenatori. Con mister Di Francesco mi piacerebbe intraprendere un percorso più lungo, aprendo un ciclo. È un allenatore bravo e vincente, sfortunato negli ultimi anni, ma desideroso di riscatto. Sono contento e motivato in vista di questo secondo capitolo al Lecce di mister Di Francesco. Circa il ricorso al TAR sui lavori allo stadio posso dire che interverremo sull’udienza di domani solo per sollecitare una decisione rapida. Ogni giorno perso può arrecarci un danno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author