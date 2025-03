Lecce e Taranto avranno aziende ospedaliere universitarie: scontro FdI-PD

Gli ospedali Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce diventeranno ufficialmente Aziende Ospedaliere Universitarie, al pari del Policlinico di Bari e degli Ospedali Riuniti di Foggia. Lo annunciano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, rivendicando il risultato ottenuto grazie a un emendamento presentato dal senatore Ignazio Zullo, approvato in Commissione Sanità del Senato nell’ambito del disegno di legge sulle prestazioni sanitarie.

Secondo FdI, la norma sana un errore legislativo del governo regionale guidato da Michele Emiliano, che nel 2022 aveva approvato il disegno di legge per l’istituzione delle due Aziende Ospedaliere Universitarie senza il necessario quadro normativo nazionale. “Ancora una volta – dichiarano i consiglieri di FdI – è a livello nazionale che si pone rimedio alla sciatteria legislativa della Regione Puglia. Ora Emiliano dovrà proporre l’istanza di regolarizzazione entro il 31 dicembre 2026”.

La replica del PD: “Solo propaganda, emendamento inutile”

Non si è fatta attendere la risposta del Partito Democratico, che accusa Fratelli d’Italia di strumentalizzazione politica. “L’emendamento era del tutto inutile – dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi – perché sarebbe stato sufficiente il via libera dei Ministeri dell’Economia e della Salute, ai quali la Regione ha trasmesso tutta la documentazione già da due anni”.

I dem esprimono inoltre “rammarico per il tempo perso e per i toni accusatori verso il presidente Emiliano, che è stato il primo a promuovere questa iniziativa. La destra pugliese preferisce la polemica al bene dei cittadini, mettendo a rischio un progetto strategico per la sanità della regione”.

Il provvedimento ora attende il passaggio definitivo in Parlamento, mentre resta alta la tensione politica sulla gestione del sistema sanitario pugliese.

