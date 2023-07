Lecce e provincia: Polizia intensifica controlli territorio

Continuano senza sosta i servizi straordinari del territorio a Lecce e nella provincia. La scorsa settimana, gli agenti sono stati impiegati in diverse operazioni disposte dal Questore di Lecce per consentire che le serate della movida possano essere svolte in completa sicurezza.

Dal 24 al 29 luglio, nella città di Lecce e in tutta la provincia, la Polizia di Stato ha identificato 3.384 persone, controllato 1088 veicoli ed elevato 125 contestazioni. Eseguiti anche numerosi controlli a persone sottoposte agli obblighi dell’Autorità Giudiziaria.

In particolare, nella serata del 27 luglio, è stato predisposto dal Questore di Lecce un dispositivo di controllo straordinario in diverse zone della città: gli agenti hanno identificato numerosi avventori in diversi esercizi commerciali, alcuni già noti alle forze dell’ordine, e hanno effettuato sopralluoghi in molti locali pubblici per accertare l’adempimento dell’ordinanza del sindaco di Lecce, che prevede la chiusura anticipata e la limitazione delle emissioni acustiche e sonore da parte degli esercizi pubblici al di fuori degli orari prestabiliti durante tutto il periodo estivo.

È stato sanzionato il titolare di un locale per la musica ad alto volume udibile all’esterno dopo la mezzanotte.

Nel corso di un’attività di controllo, i poliziotti di Taurisano hanno arrestato a Santa Maria di Leuca un 48enne di Varese, residente in Svizzera, poiché gravato da un Ordine di Carcerazione, emesso nel maggio scorso dalla Procura di Novara, per l’espiazione di sei mesi di reclusione. L’uomo è stato portato nel carcere di Lecce.

