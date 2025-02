Lecce, è già finita l’esperienza di Bonifazi: ufficiale il prestito al Sassuolo

Nell’ultima ora di calciomercato invernale, il Lecce ha ufficializzato la cessione di Kevin Bonifazi. Il difensore era stato messo fuori dalla lista over in mattinata, a beneficio del nuovo arrivato Sala, ed ora rientrerà virtualmente a Bologna per poi trasferirsi al Sassuolo fino al termine della stagione 2024/2025. Termina dunque dopo appena tre presenze in Serie A l’esperienza in Salento di Kevin Bonifazi.

