Samuel Umtiti al Lecce: affare fatto! Il club salentino e il Barcellona, che aveva dato il via libera al calciatore per trattare, hanno trovato l’accordo. Nelle giornata di giovedì 25 agosto, il difensore francese, classe 1993, sarà a Lecce per le visite mediche e la firma subito dopo le formalità di rito.