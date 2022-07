A breve, mister Pippo Inzaghi avrà a propria disposizione un nuovo centrocampista. La Reggina ha infatti raggiunto l’accordo con Zan Majer, che passerà dal Lecce agli amaranto a titolo definitivo. Operazione in chiusura, mancano solo alcuni dettagli e la firma (che potrebbe arrivare già in serata). Lo sloveno lascerà il Salento tre anni e mezzo dopo il suo arrivo dal Rostov. Oltre cento le presenze in maglia giallorossa, che tornerà in Serie B dopo la promozione della passata stagione.