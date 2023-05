Lecce: È di Colombo il gol della salvezza

Il Lecce sbanca Monza con un rigore al 97′ e conquista la matematica salvezza in Serie A. L’ultimo posto tra retrocessione e salvezza, nella prossima e ultima giornata, se lo giocheranno dunque Spezia e Verona.

Finale pazzo all’U Power Stadium: l’eroe giallorosso di giornata non è solo Lorenzo Colombo, freddo a trasformare il rigore decisivo, ma anche Wladimiro Falcone, che poco prima aveva neutralizzato un penalty di Gytkjær. Proprio quest’ultimo è stato io protagonista in negativo per il Monza: oltre all’errore dal dischetto, suo il fallo di mano in area che ha portato Doveri alla concessione della massima punizione dopo un check al Var.

Dopo un inizio privo di emozioni, con una pausa per il raffreddamento e due folate di Banda che animano una partita molto bloccata, la squadra di casa prende il sopravvento. Palladino sprona i suoi, ma non riescono a superare il muro difensivo del Lecce.

All’inizio del secondo tempo arriva un doppio cambi: fuori Petagna e Rovella, dentro Sensi e Birindelli, che sposta Ciurria sulla trequarti con Dany Mota in avanti. Soluzione che non scalfisce il Lecce e Palladino dà spazio a Gytkjær, alla sua ultima partita allo stadio U-Power (lascerà alla scadenza del contratto) e acclamato dal pubblico.

Il danese si rende subito pericoloso, ma sono i salentini a sfiorare il gol in ripartenza: Oudin tira a lato, Ceesay spreca una grande occasione (ma c’era un fuorigioco). Nel finale, la grande occasione per il Monza: Baschirotto commette un fallo su Colpani ed è rigore. Gytkjær si presenta sul dischetto, calcia angolato, ma la parata prodigiosa di Falcone mantiene il punteggio a 0-0.

Poi il rocambolesco finale che permette al Lecce si salvarsi con una giornata d’anticipo: con 36 punti, i salentini non possono più essere raggiunti da Spezia e Verona (31). Dopo otto risultati utili di fila, il Monza riassapora il gusto amaro della sconfitta e perde l’ottavo posto: ora è decimo con 52 punti, a una lunghezza da Torino e Fiorentina.

MONZA-LECCE 0-1

RETE: 90+7’ rigore Colombo (L)

MONZA 3421: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí , Izzo (77’ Colpani); Ciurria, Pessina, Rovella (46’ Sensi), Carlos Augusto; Caprari (62’ Vignato), Mota (62’ Gytkjær); Petagna (46’ Birindelli). Panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Machín, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, D’Alessandro. All. Palladino

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin (75’ Maleh), Blin, Askildsen (64’ Hjulmand 6); Strefezza (64’ Di Francesco 6), Ceesay (86’ Colombo), Banda (86’ Pezzella). Panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Helgason, González, Ceccaroni, Persson, Cassandro. All. Baroni.

ARBITRO: Doveri.

AMMONITI: Sensi, Birindelli (M); Banda, Baschirotto, Hjulmand (L)

ESPULSO: Donati (M) dalla panchina all’82’.

NOTE: Falcone (L) para un rigore a Gytkjær (M) all’82’.

