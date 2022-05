Due auto in fiamme nella notte nel Leccese.

Il primo episodio si è registrato intorno alle 23.00 in via Monza, nella frazione di Collemeto. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta per domare le fiamme che stavano interessando una Mercedes, intestata ad un 67enne. Spento l’incendio e messo in sicurezza la zona, caschi rossi hanno avviato le indagini, al momento ancora in corso, per risalire alle cause che hanno generato l’incendio.

Intorno all’una e 30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella marina San Cataldo per un incendio che interessava una Matiz, risultata poi rubata. Spente le fiamme, le quali minacciavano seriamente la vicinissima pineta, sono state avviate le indagini.