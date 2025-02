Lecce, due anziani investiti sulle strisce: sono gravi

Grave incidente questa sera in viale Grassi, dove una coppia di anziani è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le vittime, un uomo di 75 anni e una donna di 67, sono state travolte da una Kia condotta da una 72enne, che si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e due ambulanze del 118. Le condizioni dei coniugi sono critiche: entrambi sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi.

