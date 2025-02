Lecce, due anni per un elettrocardiogramma

661 giorni per un elettrocardiogramma da sforzo nella Asl di Lecce e 610 giorni per una risonanza della colonna vertebrale. Sono i due dati più eclatanti del report sulle liste d’attesa presentato da Federconsumatori e Cgil. Una situazione drammatica non dissimile purtroppo da quanto accade nel resto d’Italia: 748 giorni per una visita ginecologica in Friuli Venezia Giulia o 904 giorni per una colonscopia in Sardegna. Tempi lunghi, incompatibili con quella tempestività prevista dalla legge e imposta dal buon senso e dall’etica quando si tratta di salvare vite. Due anni per un elettrocardiogramma fanno la differenza tra la vita e la morte e tra chi può permettersi di rivolgersi alla sanità privata e chi no. Questione atavica ma per la quale nessuna programmazione sembra essere risolutiva. “La Regione deve intervenire, sbloccando finalmente le assunzioni annunciate per inizio di anno e ancora non avviate – è il commento di Tommaso Moscara, segretario generale della Cgil di Lecce – : Sulle liste d’attesa – dice – occorre intervenire, ricordando che non può essere solo l’attività intramoenia a garantire il diritto alla salute: moltissime persone ormai di fronte a certi costi scelgono di non curarsi”. E Mario Lorubio, presidente di’ Federconsumatori Lecce rimarca: ““A sei mesi dall’emanazione del decreto ad hoc, la situazione non è cambiata, anzi, le interminabili liste d’attesa si fanno ancora più lunghe, le agende delle strutture pubbliche sono sempre irrimediabilmente chiuse e la sofferenza di tutto il sistema organizzativo, tecnologico, professionale e delle persone che non riescono a curarsi è al limite”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author