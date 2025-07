Lecce, droga e pistola finta in casa: arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati a Lecce dopo essere stati trovati in possesso di droga, denaro in contanti e una pistola a gas priva del tappo rosso. Il controllo, avvenuto intorno alle 2:45 di venerdì 18 luglio, è scattato quando una pattuglia della Polizia ha notato un ciclista sospetto in transito verso via Trinchese.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha accelerato l’andatura guardandosi più volte alle spalle. Dopo averlo seguito fino a piazzetta De Santis Brizio, gli agenti lo hanno visto lanciare una scatolina di latta poco prima di fermarsi a parlare con un altro individuo. All’interno del contenitore sono state trovate venti dosi di cocaina.

I due, un 48enne leccese e un 31enne originario di Napoli, risultavano domiciliati nello stesso immobile, dove è scattata una perquisizione. All’interno sono stati rinvenuti 106 grammi di cocaina, 848,5 grammi di hashish, 22 grammi di MD, 6,3 grammi di funghi allucinogeni, 25 grammi di sostanza da taglio, 905 euro in contanti e una pistola a gas in metallo, priva del tappo rosso e con caratteristiche simili a una vera arma da fuoco.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del magistrato di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce, il 31enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il 48enne è stato trasferito presso il carcere di Borgo San Nicola e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

