SURBO – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla Strada Statale 613 Brindisi-Lecce, in direzione sud, all’altezza dello svincolo Surbo-Trepuzzi. A perdere la vita un uomo, al volante di un auto insieme alla sua famiglia. Grave la moglie, feriti anche i due bambini sbalzati fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri. Diverse le auto coinvolte nell’incidente, se ne contano almeno quattro: una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes e una Peugeot Suv. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. L’auto si è prima

schiantata contro la barriera new jersey in calcestruzzo per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. La salma della vittima, un uomo di mezza età, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi.

