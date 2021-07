Lecce | Dramma sfiorato: bambina precipita dal balcone

Tragedia sfiorata questa notte a Lecce, nel quartiere Stadio dove una bambina è precipitata dal balcone della sua abitazione.

Avrebbe fatto un volo di alcuni metri, dopo essere precipitata dal secondo piano del balcone di casa. Immediato l’intervento del pronto soccorso, che è giunto dopo pochi minuti dopo l’accaduto. La bambina è ricoverata all’ospedale Vito Fazzi, in gravi condizioni, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte nei pressi di piazzale Padre Pio, nel quartiere 167 B. Sul posto è intervenuta anche la polizia che sta indagando per capire cosa sia accaduto e il motivo della caduta. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile. La piccola è ora intubata, ma non sarebbe in pericolo di vita.