Lecce | Dramma della solitudine, anziano trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Lecce. Trovato morto in casa un uomo di 86 anni che viveva da solo e di cui non si avevano più sue notizie da diversi giorni. Il decesso potrebbe addirittura risalire a più di una settimana fa, stando ai primi rilievi effettuati dai sanitari e carabinieri. L’allarme è stato lanciato dal vicino di casa del pensionato, preoccupato di non averlo più visto né sentito. L’abitazione dell’uomo è stata raggiunta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento in cui viveva. L’uomo era privo di vita all’interno della cucina. Proseguono le indagini per stabilire l’esatta causa del decesso.