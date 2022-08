Il Lecce ha blindato la difesa. Dopo l’ingaggio, in prestito dal Barcellona, di Samuel Umtiti (1993), il club giallorosso ha raggiunto l’accordo con Giuseppe Pezzella, esterno destro classe 1997, proveniente dal Parma. Il calciatore è atteso a Lecce per le visite mediche e la firma. (Nella foto Us Lecce, Giuseppe Pezzella)