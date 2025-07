Lecce, dopo Camarda pronto l’affondo per Mihaila

La nuova settimana del Lecce è cominciata con le visite mediche di Francesco Camarda, ufficialmente nuovo calciatore giallorosso. Il baby attaccante del Milan approda in Salento in prestito con diritto di riscatto (fissato a 3 milioni di euro) e controriscatto in favore del Milan, che per riaverlo in caso di conferma, sarà eventualmente costretto a versarne uno in più nelle casse del Lecce. Quella di Camarda è la seconda operazione ufficializzata nel giro degli ultimi sette giorni per Corvino, ora pronto a fiondarsi su Valentin Mihaila.

Un’offerta al Parma per il laterale offensivo classe 2000 sarebbe già stata avanzata dal club, sebbene resti qualche dubbio circa la tenuta fisica del calciatore. Il Lecce attende nelle prossime ore sia la risposta del Parma che l’apertura dell’ex Atalanta, sotto contratto con i ducali fino al 2027, ma apparentemente destinato all’addio dopo tre stagioni ed una promozione in Serie A vissuta da protagonista.

Sul fronte uscite, Corvino continua a monitorare l’asse Torino-Napoli: i partenopei seguono con interesse Milinkovic-Savic (apprezzato come Krstovic anche in Premier League dal Leeds), ed in caso di separazione i granata potrebbero fiondarsi su Falcone. Da capire la volontà dell’estremo difensore serbo, che tra le fila dei campioni d’Italia in carica sarebbe costretto a giocarsi il posto con Meret. Dovesse sfumare l’affare, il Napoli potrebbe ripiegare proprio su Falcone come vice. Il portiere romano potrebbe pertanto cambiare casacca, ma non campionato, proprio come Krstovic e Gaspar. Quest’ultimo è finito nel mirino dell’Udinese, che avrebbe visto nel centrale angolano il sostituto ideale di Bijol, mentre per il centravanti montenegrino ci sarebbe la nuova Roma di Gasperini. La valutazione della punta classe 2000 si avvicina ai 30 milioni, ma il Lecce pur di accontentare la volontà del calciatore, non esclude la possibilità di trattare al ribasso.

