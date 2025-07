Lecce, donna muore per emorragia cerebrale: donati i suoi organi

Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato il dolore della perdita in speranza per numerosi pazienti in attesa di trapianto. Una donna di 51 anni, deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi a seguito di una grave emorragia cerebrale, ha donato cuore, polmoni, fegato, reni e cornee.

La donazione è avvenuta dopo l’accertamento della morte encefalica e con il consenso della famiglia, che ha scelto di dare un significato profondo e solidale a un momento di immenso dolore. L’intervento ha coinvolto l’intera struttura ospedaliera: il personale del reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dottor Giuseppe Pulito, il gruppo operatorio, medici di diverse specializzazioni e la direzione medica del Fazzi.

Il complesso prelievo è stato portato a termine nel pieno rispetto dei protocolli nazionali sulla donazione degli organi. Il cuore, i polmoni, il fegato e i reni sono stati destinati a pazienti in lista d’attesa per trapianto, mentre le cornee sono state inviate alla Banca degli Occhi per la successiva assegnazione a pazienti bisognosi.

“Si tratta di un atto di profondo valore etico e umano che ci ricorda quanto la cultura della donazione possa rappresentare una rinascita anche nel dolore più profondo”, si legge in una nota dell’ospedale che ha espresso gratitudine e riconoscenza ai familiari della donatrice, sottolineando la portata di un gesto che ha restituito vita e speranza a più persone in attesa di un trapianto salvavita.

La paziente era giunta in ospedale in condizioni critiche e, nonostante l’impegno del personale sanitario, non è stato possibile salvarle la vita. Ma grazie alla scelta dei suoi cari, quella tragedia si è trasformata in un esempio concreto di solidarietà, lasciando un segno indelebile nella comunità e nel sistema sanitario.

