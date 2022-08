Una donna è stata condotta in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stata raggiunta da una lama inferta da una persona ora ricercata. L’episodio si è verificato in serata in via Montello. Sul posto per le indagini sono giunti i poliziotti. I motivi sarebbero legati a questioni di droga. Due persone, a stretto giro, sono state accompagnate in Questura. Si attendono sviluppi.