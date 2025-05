“A testa alta”: la lezione di Don Luigi Ciotti agli studenti di Lecce

Don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera Contro le Mafie, ha incontrato nelle scorse ore gli alunni dell’istituto comprensivo “Stomeo-Zimbalo” di Lecce, ultima tappa del percorso dal titolo “Da aula bunker a presidio di bellezza”, nell’ambito nel progetto “A testa alta”.

Un itinerario tra le pagine più cupe della storia del nostro paese e il valore della legalità, snodatosi nell’arco dell’anno scolastico per far conoscere agli studenti l’importanza che assunse la palestra della loro scuola nei primi anni Novanta.

Proprio dove adesso ci sono pareti attrezzate e rete da pallavolo, in un tempo non troppo lontano ci furono i banchi dietro ai quali si celebrò il maxiprocesso contro la Sacra Corona Unita. In quell’aula bunker diventata il simbolo della lotta alla criminalità organizzata in Puglia.

Ospiti nel plesso di via Agrigento il procuratore Antonio De Donno, che fece parte del pool dei pubblici ministeri incaricato di sostenere l’accusa nel secondo maxi-processo, e il magistrato, originario di Galatone, Francesco Mandoi, già sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Accanto a loro, le massime cariche militari e istituzionali, tra cui il nuovo procuratore generale di Lecce, Ludovico Vaccaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author