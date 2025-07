Lecce, domani ritiro a Bressanone: i convocati di Di Francesco

Giallorossi pronti a partire per il ritiro di Bressanone, in provincia di Bolzano, che si svolgerà da lunedì 21 luglio al prossimo 4 agosto.

La truppa allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco, raggiungerà la località con un volo chater nel pomeriggio di domani. Il primo allenamento, invece, è fissato per la mattinata di martedì, presso il centro sportivo di Naz-Sciaves.

In mattinata, è stata anche diramata la lista dei convocati in vista del ritiro pre-campionato. Il club giallorosso, precisa che Perez, a causa di adempimenti burocratici da svolgersi in Cile, raggiungerà il gruppo direttamente in ritiro. Alla squadra, si è aggiunto anche Marlon Ubani, dopo aver fatto parte del gruppo-2 dei convocati.

I convocati per il ritiro

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja, Penev.

Difensori: Baschirotto, Gaspar, Pehlivanov, Perez, Tiago Gabriel, Addo, Gallo, Kouassi, Ubani, Veiga.

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Gorter, Helgason, Kaba, Kovac, Pierret, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Burnete, Camarda, Esposito, Krstovic, Banda, Morente, N’Dri, Pierotti.

