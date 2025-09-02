2 Settembre 2025

Lecce, diventa palcoscenico culturale: due eventi tra libri e musica

Maria Teresa Carrozzo 2 Settembre 2025
Dal Sud di Marcello Veneziani all’omaggio a Franco Battiato, la città si conferma capitale della cultura

 

 

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

