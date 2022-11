LECCE – In un momento in cui famiglie e imprese stanno facendo i conti con il caro bollette, da lecce arriva un bel gesto concreto di sostegno ai propri lavoratori, protagonista la direzione aziendale di una storica ditta leccese dell’automotive, che ha concordato con le rsu la somministrazione di un bonus di 600 euro ad ogni suo lavoratore, circa 350, come sostegno per il caro energia

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

