Incendio nella notte a Lecce. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle ore 03.20 in via Conte Roberto dovee fiamme stavano interessando una Mercedes modello A180 di proprietà di una persona del posto. Spente le fiamme, i caschi rossi hanno avviato le indagini, al momento ancora in corso, per risalire alle cause che hanno generato il rogo.