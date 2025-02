Lecce, dieci liste dichiarano zero spese elettorali: il caso delle amministrative 2024

A pochi mesi dalle elezioni comunali che hanno visto il ritorno di Adriana Poli Bortone alla guida della città, emerge un dato particolare: dieci liste che hanno partecipato alla competizione elettorale avrebbero dichiarato di non aver sostenuto alcuna spesa durante la campagna.

Il contesto delle amministrative

Le elezioni del 2024 a Lecce si sono svolte in un clima di forte competizione, con numerosi candidati e liste a sostegno dei principali schieramenti. La vittoria è andata a Poli Bortone, storica figura della politica locale, sostenuta da una coalizione di centrodestra. Tuttavia, ad attirare l’attenzione ora è un aspetto amministrativo: dieci liste non hanno presentato alcuna voce di spesa nella loro rendicontazione.

Zero spese dichiarate: un’anomalia?

La legge impone ai partiti e alle liste di dichiarare le spese sostenute per la campagna elettorale, garantendo trasparenza sulle risorse utilizzate per manifesti, eventi, pubblicità e altro materiale promozionale. Tuttavia, il fatto che ben dieci formazioni politiche abbiano dichiarato di non aver speso nulla solleva interrogativi.

Gli esperti di diritto elettorale spiegano che, sebbene sia tecnicamente possibile partecipare alle elezioni senza costi significativi – ad esempio facendo affidamento solo su volontariato e social media – nella pratica una campagna richiede almeno spese minime per materiali informativi e incontri pubblici.

Le possibili spiegazioni

Tra le ipotesi avanzate ci sono:

• Campagne a costo zero realizzate solo tramite social media: alcune liste potrebbero aver fatto affidamento esclusivamente su piattaforme gratuite per promuovere i propri candidati.

• Errori nella rendicontazione: potrebbe esserci stata una mancata compilazione dei moduli o una sottovalutazione delle spese effettivamente sostenute.

• Fondi coperti da altri soggetti: resta da chiarire se alcune attività siano state finanziate indirettamente da privati o associazioni senza essere registrate nei bilanci ufficiali.

Le reazioni politiche

Il tema ha acceso il dibattito tra gli esponenti politici locali. Alcuni consiglieri di opposizione chiedono verifiche più approfondite, mentre i rappresentanti delle liste coinvolte difendono la correttezza delle dichiarazioni presentate.

L’ufficio elettorale del Comune di Lecce, insieme agli organi di controllo, potrebbe avviare accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni e, nel caso emergano irregolarità, applicare eventuali sanzioni.

Conclusione

Se da un lato la trasparenza è un elemento fondamentale della democrazia, dall’altro episodi come questo evidenziano la necessità di un monitoraggio più attento sulla gestione delle spese elettorali. Resta da capire se si tratti di un caso isolato o di un fenomeno più diffuso che merita maggiore attenzione nelle prossime tornate elettorali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts