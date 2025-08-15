Lecce, Di Francesco: “Ho apprezzato spirito di sacrificio e abnegazione”

Al termine del match vinto contro la Juve Stabia, l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa, commentando il successo con le vespe: “Ho apprezzato lo spirito battagliero della squadra, è basilare contro ogni avversario. Sulla catena di sinistra ho visto ottime giocate, anche se siamo stati poco precisi nell’ultimo passaggio. Alla Juve Stabia non posso che fare i complimenti, è una squadra che ha una chiara identità. La nostra partita nel secondo tempo è stata condizionata dall’espulsione di Banda, ma sono contento anche di questo. Perché ho visto una squadra capace di soffrire, ed ho apprezzato molto il lavoro di chi è subentrato. Noi dobbiamo anche smaltire i carichi di lavoro estivi, ma siamo stati abili nel ripartire nella seconda metà del secondo tempo. Quando giochi sotto di un uomo, contro una squadra che ti viene a prendere, non è facile. Spirito e abnegazione me li tengo stretti, il resto possiamo migliorarlo. Helgason? L’ho messo fuori ruolo perché mi serviva lì, ma si giocherà certamente il posto assieme agli altri. Abbiamo fatto allenamenti mirati sul giocare in inferiorità numerica, ce li siamo ritrovati già oggi in campo. Il secondo tempo è difficile da valutare, anche i cambi sono stati dettati dal parziale e dall’espulsione di Banda. Io sono contento dei giocatori che alleno, ma questo non significa che l’organico sia al completo. Abbiamo bisogno di qualcos’altro dal mercato, ma non lo scopro certo io. Se sarà possibile, miglioreremo la qualità della squadra. Ciò che è certo è che per salvarsi lo spirito serve molto più del bel gioco e della qualità. Questo gruppo mi regala grande disponibilità, i tifosi devono essere orgogliosi di questo”.

